Ni doi ranfors nout z’arm si ni vé transform nout péi

Lindi soir la fé in rényon dizon lo parlman nout parti, son komité santral si zot i vé. Konm d’abitid moin la antann dé shoz la bien intérès amoin, mé an parmi moin la antann lo kozman, mi déliv pou zot konm moin la antandi é konm moin la konpri.

Lo kamarad la fé lo rapor la poz in késtyon inportan : li la domann lo moun té la, kosa i lé in parti ? Aprésa li la fé pou répons : in parti i doi an avoir son l’idéolozi é la n’ot sé bann z’idé kominis vi ké nou sé in parti kominis. Si ni konplète ankor in pé, ni pé di sé bann zidé kominis adapté pou La Rényon vi ké nou sé in parti kominis rényoné.

Kosa i fo ankor : in program avèk in bann rovandikasyon é sa sé in n’afèr nou néna ; nou lé près tousèl pou an avoir in n’afèr konmsa par raport d’ot na poin ni l’idéolozi, ni in program fiks épi bien établi.

In part, sé kosa ankor ? Sé in l’organizasyon k’I pé pèrmète amenn bann z’aksyon k’I fo pou aplik lo program. Li l’azout aprésa, dsi la késtyonn la roganizasyon : nou lé pa tro o poin koméla é si la poin la roganizasyon lé difisil fé nout bann z’aksyon konm k’i fo.

In pé pli tar dann la soiré, na in n’ot la di konmsa : nou na lé z’idé i fo, lo program i fo, i rès lo moun pou port sa dann l’opinyon sitou ké nou la poin in gran zournal é nou la poin non pli l’ède la radyo, é la télé k’i fo pou fé partaz l’opinyon piblik nout z’idé é nout program. Donk fo ni trouv nou mèm nout tishomin, granshomin.

Pli tar moin la antann ankor in n’ot apré dir i fo amenn la politik d’inyon konm nou la fé an tou tan é kan nou la bien pratik sa ébin nou la ranport désèrtènn viktoir. Kansa ? Dann tan lo CRADS : comité réunionnais d’action démokratik é sosyal ; dann tan bann l’unyon démokratik, dann tan l’alyans.

Final de kont, konm di l’ot, nou lé pa san lé z’arm, mé ni doi sirman ranfors nout z’arm si ni vé transform nout péi. : ranfors nout poin fèb é konsèrv nout poin for.