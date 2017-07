« Niyaz i done anou d’lo, mé li fé pa pèye faktir ! »

Sa in kozman nana lontan mi antann, mé mi domann amoin bien si li nana in sans an pliské sak ni konpran kan ni antann ali. Son sans prop sé sak ni konpran toutsuit : niyaz i donn anou d’lo gratuitman. Mé astèr si ni rode in n’ot sans, i fo ni komans domann anou pou kosa kan d’lo i ariv a koul dann robiné li la fine dovnir in marshandiz. K’i di marshandiz i di pèyman, k’i di pèyman di l’arzan, l’arzan pou doné, l’arzan pou toushé pou anrishi in koté, pou apovri l’ot koté. Dizon sa sé la sosyété i pran in désizyon konmsa : fé pèye dolo ! Nout sistèm lé si tèlman gangréné par l’arzan ké san l’arzan ni gingn mèm pi avoir in bien vital pou l’imanité. Si lé posib, talèr, va fé pèye anou l’èr é désèrtin va shanj sa an or pou z’ot profi. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.