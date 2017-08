Nou lé pa alèrzik pou in politik an nout favèr ! Mé nou lé si sé pou gonf lo pla lo gran kapital !

Matant Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj-de-fon dovan l’étèrnité, mi trouv zot lé bien difisil avèk mésyé Macron. Li sort ariv o pouvoir na san zour par-la é oila ké zot l’apré domann ali trap bon rézilta. Alor, tout sak la vni avan li la fé sink z’ané, dé foi douz z’ané, défoi ankor katorz z’ané. Zot la gingn lo tan pou amenn o bite z’ot program é oila ké li, li n’oré arienk san zour pou donn la prèv ké li la gingn fé sak li té i doi fèr. Pou moin, mi oi le l’opinyon lé pli sèvèr avèk li ké avèk sak la vni avan li souvan dé foi bann vyé shoval de retour. Tok ! Pran sa pou toi !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k’i koz touzour la boush rouvèr out kozman i rogard aou sinploman pars la pa sa demoun i arprosh ali pou vréman : i domann pa li fé dann san zour sak li vé fé dann sink an, mé sé zistoman sak li vé fé dann son sinkan ké lo moun i aprésyé pa.

Mésyé Hollande la di lé pa nésésèr obliz lo pèp fé bann sakrifis initil. Dizon li nana rézon, mé sé li k’la rouv la boit Pandor : pèrsone i koné pa kosa nana la-dan mé in pé i vé rouvèr ali a tou pri pou oir kosa nana dodan. In pé i pans lo zidé nana dann z’ot ti koko sé bann z’idé ki fo pou bann fransé, mèm pou l’moun l’érop é lo moun antyé...

Zordi mésyé Macron i di lo pèp fransé lé alèrzik par raport lo bann réform. Bann fransé alèrzik ? An touléka pa pou in goumantasyonn salèr, an touléka pa pou in somenn konjé an plis, pou in méyèr sékirité... Alèrzik oui si sé pou pèrd z’ot droi, si sé pou raz z’ot pint, si sé pou an avoir in pli mové l’édikasyon, in diminisyon bann rotrète, in rogoumantasyon la CSG.

Finalman bann fransé, konm tout bann pèp, lé alèrzik pou in politik an favèr lo gran kapital, pa pou in politik favorab pou bannn ti kolon ; Tok ! Pran sa pou ou.