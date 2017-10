Nout kèr i singn pou bann chagosien

Avan yèr, moin la vi mésyé Bancoult-Olivier si zot i vé !- dann télé. Li té apré parl la késtyonn chagosien, nout bann frèr lété shasé d’zot péi nana par-la in karantène d’ané é nou kréol La Rényon, shak foi ni antann anparl de sa nout pé d’san i bouye. Mèm si in pé i pans lé pou soi-dizan la pé lo mond soi-dizan lib, té i falé sakrifyé bann shagosien.

Moin pèrsonèl, mi pans sa sé in n’afèr na poinn sans ditou. Bann z’amérikin téi vé in baz militèr dann l’oséan indien-moin lé pa dakor vi sak zot la fé par la suit - mé akoz vid lo péi, akoz shass son bann z’abitan, akoz bril ban z’animo… Dann l’il de Guam bann z’amérikin na in grann baz, mé demoun l’androi i rès la, é mèm zot i travaye dsi la baz. Alor, in vérité pou Chagos, in n’ot pou Guam, Ousa i lé la vérité la-dan ?

An pliské sa, si ou i koné bann zil Chagos lé fané dan la mèr dsi sis san mil kilomète karé, ou i konpran bien na poin okin rézon shass azot dopi z’ot pé. Arzout èk sa lo plan la fé pou lo rotour bann Chagosien shé zot, l’avé minm mète dakor pou zot alé viv Diégo Garcia pa tro loinn la baz amérikène. Na mèm in zismann loi dan l’anglétèr l’avé rokonète lo droi ban chagosien pou rotour shé zot ; alor, pou kosa zot lé ankor dann l’égzil, pou kosa zot lé konm kondané pou mor avèk in maladi i apèl shagrin ?

Sak i fé la grandèr d’in gouvèrnman, la grandèr d’in péi la pa ké li fé pa d’zérèr, mé ké li lé kapab rokonète son bann z’érèr, épi répar lo tor li la fé. L’Amérik épi l’Anglétèr i di zot sé dé péi démokratik é bin si zot lé pou vréman, zot i pé é zot i doi rokonète z’ot fote épi répar z’ot zérèr.

Pou kosa ? Pars bann chagosien i soufèr é dopi plis karant z’ané. Pars bana i domann in sèl z’afèr sé lo droi rotourn shé zot é mèm pou sèrtin lo droi ète antéré dann z’ot péi . Ala pou kosa kan Olivier i koz dann télé é ni pé oir ali fas-a-fas, nout kèr i singn pou banna. Pou la mizèr nout bann frèr l’apré pasé dopi si tèlmann tan.