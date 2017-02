Nout kongré, in somenn apré !

In somenn la fine pasé dopi nou la roganiz nout névyèm kongré parti kominis rényoné é si ni rogard bien sak nout bann militan la tienbo dann sète afèr sé ké nout kongré lété bien réisi. Avèk o moins kat san sinkant délégué, épi plizyèr dizène z’invité. Si ou i azout avèk sa in bon l’anbyans militan épi in bon prézantasyon bann nouvo tèz nout parti sa i fé inn-dé bon poin anplis.

Moin la romark galman in bonpé nouvo militan pou komans pran la rolèv bann z’ansien. La vi lé konmsa : in kor sa i doi ronouvlé é nout parti li osi i doi ronouvlé firamézir. Pa pou ronouvlé sinploman mé pou ète in bon zoutiy dann la min nout shanjman : shanjman nout péi épi shanjman dann l’intéré nout pèp rényoné.

Pé s’fèr d’ot ké moin nora préfèr romak lo ton bann média la shanjé par raport nout parti mé sa sé in n’afèr mi pans i fo pa tro fé d’ka ansanm. Pou kosa ? Pars la press komèrsyal sé la voi d’son mète é son mèt sé l’arzan. Son mète sé galman dis pour san bann pli rish dann nout sosyété rényonèz. Arzout ankor avèk sa z’ot rogar porté arienk dann diréksyon l’oksidan, alé oir l’oksidan l’apré pèrd dé plime in pé plis shak zour.

Ala pou kosa, d’apré moin, tazantan nana konm in rolan l’anti kominis, donk l’anti-PCR pars konm moin la fine ékri in bonpé foi, nana arienk lo PCR k’i défann pou vréman isi La Rényon bann z’idé kominis épi l’idantité rényonèz… Sé konmsa k’in tèks in sèrtin Jules Bénard i trafik in pé partou dsi la toil, in tèks dépasé dopi lontan par nout pèp rényoné : dizon in tèks i transpir dann la mizèr intéléktyèl ké ni koné bien, in vré langouti intéléktyèl.

In langouti lé mèm pa itil konbat pou vréman zordi vi ké sé in nafèr k’i pass pi dann nout péi La Rényon é dann nout pèp, lo pèp rényoné.