Nout solidarité avèk bann patriyot malgash

Matante Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj-de-fon dovan l’étèrnité, ala ké mi apèrsoi zot l’apré fé tout in patakès avèk la révolisyon malgash l’ané 1947. 1947 ? Sa i komans a daté oui ! Amoins ké tout sak i pé arprosh La Frans lé bon pou armète dann la mémoir d’moun. Rantrotan Madagascar la fine trap son l’indépandans dopi in bon koup de tan. Lé vré Lo péi la pa bien dévlopé, mé la pa par La Frans mé par lo bann gouvèrnman lo péi la donn ali, lo bann guèr sivil épi tout bann dézord nana la-ba dopi in bonpé d’tan . Tok ! Pran sa pou toi !

Justin la fé pou romark :

Mon vyé matant k’i koz toultan la boush rouvèr, in foi an plis mi oi out mové fon dsi bann rolasyon avèk bann péi nout réjyon l’oséan indien. Matant, mi signal aou Madagascar sé in gran péi é oplis v’alé, oplis bann péi l’oséan indien va rann azot kont par zot mèm, i pé pa fé konmsi Madagascar i égzis pa. Mi vé pa anparl solman son boté avèk son l’orijinalité, mi vé anparl osi son bann kiltir, son l’istoir i pé pa pass dann silans non pli. Arzout èk sa son promès pou in bon dévlopman dann l’avnir.

Tousa i dovré d’apré ou fé obli anou sak la spass dann moi d’mars 1947, kan l’armé fransèz la tyé par-la san mil malgash ? Lé vré dann l’istoir shak péi nana bann bon pèryod, épi osi bann mové pèryod é lo l’évènman ni parl la pa azout arien dsi la gloir la frans -an kontrèr. Ni pans bann malgash i doi pa obli so pèryod-la é nou osi rényoné i fo pa ni obli sa. Pars nana bonpé jenn rényoné lété anbarké dann la réprésyon kont nout bann frèr malgash.

I fo pa ni obli non pli é i fo ni pans souvan inn pèrsone konm Leichnig vi k’èl la pa ézite sokour bann vilaz malgash kan l’avé la guèr la-ba. Zordi, ni di sa lé loin, mé dann tan tribinal la guèr noré pi kondane ali avèk a la klé in kondanasyon a mor. I fo ni pans ali, i fo ni trouv in manyèr pou onor son mémoir.. ; I fo pa ni obli non pli nout konpatriyot Dr Raymond Vergès pars li omoins li la pa tourn lo do bann tro i dépité malgash Ravouang, Raseta, épi Rabemananjar kan bann dépité té i sava vote lo lové z’ot l’iminité parlmantèr.

Mi arète tèrla, mé sanm pou moin lé pa initil rakont l’istoir nout solidarité avèk bann patriyot malgash.