Nouvèl l’indianoséani épi lé zalantour

In sak l’ékol solèr pou bann marmaye

Dann lo péi i apèl la kote d’ivoir in jenn l’antropriz,-in éstart èp si zot i vé - la trouv in tik-tak pou pèrmète bann marmaye l’ékol fé z’ot dovoir z’ot kaz. Dann sak-la néna in kaptèr solèr. Donk li sharj kisoi avèk solèy, kisoi avèk la limyèr lo zour, mèm avèk l’ardèr. Apré kan lo marmay i ariv son kaz mèm si i fé noir, li bransh in lanp biro avèk lo sak é ala koman li pé lir, ékrir, fé son travaye. Sa la pa in bon nouvèl sa ? Sirtou dann in kontinan in bonpé d’moun na poin la limyèr kourant z’ot kaz. Dizon in manyèr, an parmi lé zot pou bann péi l’afrik gingn sort dann fénoir.

In bibliotèk dann in bidonvil : lo bibliotékèz nana arienk dizan

Konm Nelson Mandela té i di : « l’édikasyon sé in arm sipèrfor pou shanj lo mond. ». Sa sé in fraz Muskaan Ahiroir i aprésyé bien épi an plis ké aprésyé èl i mète sa dann la pratik ; Ti-fiy la nana zis dizan é l’instriksyon bann z’anfan son bidonvil dann l’Inn i konsèrn aèl. Tou lé soir, kan èl i ariv son kaz, èl I mète in tapi dovan la port épi èl I mète liv dési. Bann zanfan-in sinkantène par la - I pé anprète liv, sansa zot I pé vnir asiz pou ékout zistoir Muskaan i lir pou sak I gingn vnir ékouté. El nana in bibliotèk èk sète san liv é sa sé la baz pou èl prété. I fo bate la min pou èl é si lé posib fé konm èl la fé pars l’instriksyon sé kant mèm lo méyèr zoutiy poubann dominèr arète ésploit lo mond.

In projé l’inion éropéenne pou kontrui in bazar épi in l’épisri dsi l’il La Dig dann Sésèl

La dig sé lo troizyèm il nana lo plis z’abitan dann Sésèl. L’inion l’erop, la fé in projé pou konstrui in bazar épi in l’épisri pou pèrmète bann péshèr vann z’ot poison a l’intèryé épi garantir l’ijyène-koméla i vann dann kanote apré l’akostaj-é lé pa bien idéal. Ray Payet lo prézidan bann péshèr i aprésyé bien in sistèm konmsa ké la kout in bon moné mé bien itilizé d’apré sak mi pans.

In mésaz lo prézidan Danny Faure

Apré lo l’atanta la spas dann Londres zédi aprémidi : lo prézidan Sésèl, Danny Faure, la anvoye in mésaz pou la solidarité bann séséloi avèk bann z’anglé. Konm zot i koné so l’atanta la spass dann Londres épi la fé troi mor é plis in vintène bléssé. Daesh la rovandik lo l’atanta in pèrsone tou sèl la komète. Sa i rapèl bann londonien lo z’atanta l’ané 2006. Plizyèr rényoné lété sir plas mé ziska zordi la pa di si nana viktime i sort nout péi.

In délégasyon La Rényon la parti Madégaskar zédi

Mars 1947 à mars 2017, nana soisant dis z’ané bann kolonyalis fransé la fé in masak dann Madégaskar pars bann malgash té apré lité pou domann z’ot libérasyon. Kat désanm 2016, l’asosyasion réagies - in l’asosyasion La Rényon-la roganiz in zourné sin-Lé pou donn z’informasyon dsi lo masak bann patriyot malgash é dsi la solidarité bann rényoné par raport z’ot frèr malgash. Somenn isi sé lo parti l’AKFM ki roganiz la-ba dann Tananariv in sélébrasyon pou anparl dsi l’évènman é lé zis ké plizyèr rényoné i sava la-ba an solidarité.