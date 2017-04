Oté gouvèrnman La Frans, akoz i sort pa in kou dann posh kangouro l’amérik ?

Mi pans konm moin zot la ésèy suiv in pé sak la éspas dann La Syrie. Zot i koné lo bonbardaz kou d’gaz sarin. Mi di bien zot la éséyé, pars an sak i konsèrn amoin lo l’ordinatèr la tonm an pane é dann télé l’avé arienk in poinn-vizé té i amontr. Lo poinn vizé bann z’amérikin. Arzout èk sa lo poinn vizé tout inn bann télé, bann radyo, bann zournal. Tout la bann la répète vin-katrèr dsi vinn-kat lo poinn vizé bann z’amérikin é aprésa kan bann z’amérikin la bonbardé zot la trouv sa té bien.

Moin pèrsonèl, mi koné pa, mé konm gouvèrnman La Syrie épi gouvèrnman La Risi la done la démanti, mi pans i fo fé l’ankète avan. Myé, avèk tout z’ot téknik pou détèkté, pou obsèrvé, pou agardé moin lé sir zyé fèrmé zot i pé konète ki la fé koué. Bann La syrie, sansa lo bann soidizan robèl modéré ? Sansa l’amérik la désid bonbradé pou dir sé èl lo zandarm lo mond. Sa sé in zé danzéré é si i kontinyé lé kapab mète la guèr.

Mazine in kou dé mounl’apré dispité : lo ton i mont, i mont, iont épu toudinkou ala ké zoti roul atèr. Roul atèr sé rien sa, mé kan sé in ban péi nana la bonb atomik é ké inn konm l’ot-l’Amérik, konm La Risi - lé an kapasité pou détrui la tèr. Alors, kosa i fé ? I dsann i dsann i dsann i fou o fon ? sansa i diskite konm demoun rézonab.

An touléka la pa La Frands pou ète rézonab, èl i koné mèm pi ète indépandan. Bien kalé dann la posh kangourou mésyé Trump, li nana konm dan l’idé li lé an sékirité é bann fransé lé an sékilrité. Domaz nou lé pi konm dann l’ané 1945, é lo rézil a i pé z’ète in vrékatastrof pou l’imanité. L’om la paf é lo mond, méli lé bienkapab détrui.