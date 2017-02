« Ou i koné lo bransh, mi koné lo rasine »

Sa in provèrb La Rényon sa ! Mé kosa li vé dir ozis ? Afors kass mon tète ala lo l’ésplikasyon mi déliv pou zot : lo bransh sé sak ou i oi kan ou i rogard in pyé d’boi. Sa lé ala vi sa ! Donk si ou i koné lo bransh ou i koné sak toulmoun i oi donk sak toulmoun i koné. Mél o rasine, li lé pa a la vi d’lo moun, vik li lé antéré. Si li lé antéré na poin bonpé d’moun i koné ali – sa sé konm in sogré ! Donk sak i koné lo plis é lo pli vré, sé sak i koné lo rasine. Alor, dann in ral kont dsi késhoz la éspasé ou i pé dir nana sak i koné sak toulmoun i koné é nana sak solman in pé i koné é si in moun i di aou sak moin la mark an-o la, méfyé aou ! Pars sa i vé dir mi koné pliské ou, é moin nana dé shoz pou aprann aou. Mi pans zot i konpran amoin ? Alé ! Ni artrouv pli d’van sipétadyé !