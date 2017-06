« Ou i koné zordi, ou i koné pa domin ! »

Sa lé vré pou vréman. Dizon mèm sé in n’afèr évidan si tèlman la pa trankil konm lo k’i dor : tout i bouj, tout i shanj. Zordi la plui é domin solèy, zordi mi pliy, domin mi révèy. Sa lé vré pou la natir, sa lé vré pou la vi, la vi in moun, konm sète in pèp, sète in nasyon. Kan ou lé dann gro fénoir sé l’èr ou i pans ou i sava rant dann féklèr é malorèzman lo kontrèr lé vré galman. Sak lé optimis i di domin solèy va lévé é li lèv pou vréman, mé si li lèv so matin, asoir li rodor. La vi sé in suit bon pasaz épi in suit mové pasaz. Pétète zot i pans la pa konmsa ? Touléka, lé konmsa mi oi épi mi rosan lé shoz. Alé ! Mi lèss azot réfléshi dsi tousala, si zot i vé, é ni artrouv pli d’van sipétadyé.