« Ou i sava pa amontr zako grinp dsi pyé d’boi ? »

Mi vé pa fé in gran disèrtasyon la dsi. Mi vé solman di azot dé l’okazyon moin la antann kozman-la. Promyé kan l’inivèrsité la désid amontr kréol. Shinoi pèrsone la roproshé ! Parèye pou malgash épi d’ot lang ! Mé kréol désèrtin té i oi pa son l’itilité : pou sak i koz pa kréol pars la pa sa va amenn kékshoz anplis, é pou sak i koné i arvien amontr zako grinp dsi pyéd’boi-donk in sinp l’initilité… Na poin lontan moin la antann kozman-la in dézyèm foi kan inn-dé shèf intèrnasyonal la vni pou fé la kuizine kréol dann télé. L’èrla in moun la di, par raport banna, kozman moin la mark an-o la. Romark lo mèm moun noré pi dir lé dé z’afèr késtyonn ète bien kréol mé pa plis k’i anfo. A ! Ète rényoné sansa pa z’ète rényoné, sa in késtyon sa ! Alé ! Mi lèss azot réfléshi la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.