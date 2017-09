« Ou va oir kèl koté brinzèl i sharz »

Moin la touzour dmandé dann mon kèr pou kosa i di in n’afèr konmsa. Mon késtyon : nana in plas éspésyal pou frui-la sharjé ? Mi oi li sharj konm tomate, é konm d’ot frui légime - li sharj pa konm bilinbi, konm jirinbèl dsi lo tron. Donk li sré plito normal pou la sharj é la pa bézoin alé rode tro lo bout pou li. Donk na poin vréman in l’ésplikasyon. Astèr i pé dir, si lo bann tij lébien pinsé, si lé bien tayé isi shé nou li pé bien sharj inn-dé z’ané pliské bann plant i sharj arien sink-si moi. Sé sak moin la romarké. An touléka si in moun i di aou sa, méfyé kant mèm, pars si lo moun i pé, li va bate out mayi san tir koton. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.

Nb - Dann la lang fransé i di m’a amontr aou kèl boi mi bril é sète-la ; sanm pou moin lé bien parlan.