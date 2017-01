« Pa d’port lé sal, zis pi lo l’intèryèr »

Demoun, sak lé in pé azé, sansa demoun la parti Moris, mi dout pa zot la vi d’moun apré pass balyé dovan z’ot port. Dann tan lontan sa lété an parmi bann promyé korvé demoun téi fé, sansa marmaye avan alé l’ékol. Té i fé, mé té i rogard pou oir si lé z’ot i fé galman, é si in pé i fé pa, antansyon kozman, é anparmi sak moin la mark an - la. Sans prop i tonm sou lo sans, mé sans figiré ? Lo pa d’port sé sak i oi tout suit an arivan donk sé l’aparans dé shoz é si l’aparans lé pa soigné koman k’i doi z’ète lo fon dé shoz ? Ankor pli pir. Koman k’i doi z’ète sak demoun i oi pa ? Ankor pli pir a tou lé kou. Romark, nana demoun i kas pa la tète pou l’aparans m souvan sé la dsi ké demoun i ziz azot. Sa sé in n’afèr mi pans la pa avèk moin zot la aprann pars la plipar d’moun la grandi la-dan. A tou pri sov l’aparans. Alé ! Ni artrouv pli d’van sipétadyé

.