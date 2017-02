Pa sort dann la m… pou tonm dan la t… Pa sort dann Karib pou tonm dann Sila

Yèr soir moin la partisip in diskisyon an parmi in pongné kamarad. In pé té i di : ni konpran asé bien lo program nout parti. Ni koné sak li vé. Mèm ni antrovoi par kèl shomin ni vé pasé pou ariv o bi. Mé dann télé, konm dann shomin, koméla nana in gran sobatkoz, sé lo zéléksyon prézidan la répiblik. Alor ni èmré konète pou kisa nout parti va apèl pou voté. San rès dsi la toush ! San aplik provèrb shinoi in pé i doi konète : mi mont dsi la montagn pou agard bann tig soubate dann la plène !

Donk pou nou arvir dsi nout késtyon ni domann dan in ka konmsa kosa i fo fé, kosa ni pé konsèye nout bann dalon(e) pou fé. Lé sir, sa la pa in n’afèr sinp, pars lo poin for nout program sé la résponsabilité : ni vé ète résponsab l’avnir nout péi, pou amenn ali dann shomin nout dévlopman dirab. Ni koné sa i pass par in l’asanblé k’i pé désid (donk désizyonèr) sak lé bon pou fèr dann nout domin. Arzout èk sa, par proférans, ni èmré asosyé avèk bann fors La Rényon, pou trouv in bon plate-form pou nou travaye ansanm. La politik l’inyon !

Lo problèm ? Bann kandida i rode nout voi pou gingn zéléksyon épi aplik z’ot program. Dizon pou ète pli klèr, z’ot program lé fé pou bann fransé d’Frans, pa pou bann péi l’outre-mèr. I vé pa dir sa i konsèrn pa nou san pour san, mé i vé dir kant mèm z’ot program i port pa dsi bann késtyon d’fon pou l’outre-mèr, pou nou konm pou lé z’ot péi. I port pa dsi nout sok dé baz, konm i di sa... Si mi di azot lo program banna i port pa dsi lo kèr nout programm kominis rényoné, mi pans pa zot i pé donn amoin la démanti.

Anpliské sa, kan ni koné, in pé parti la-dan i mazine é dopi lontan pou détrui nout parti ébin zot i pé konprann nou lé méfyan : sha shodé lé mèm krintif lo fré ! Solman si ni vé pa aplik provèrb shinoi moin la mark an-o la. Si ni vé pa non pli mète kolé nout parti dann la é domann banna pou séré konm l’ariv anou plizyèr foi, i fo ni amenn nout kanote konm k’i fo épi i fo galman la mazorité d’moun i konpran bien nout pozisyon.

Konm mi èm bien bann provèb mi pé dir i fo pa ni sort Karib, pou tonm dann Sila. Pa sort dann la m… pou tonm dan la t…