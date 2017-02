Pandan s’tan-la, kabri i manz salad

L’èr moin l’apré ékri, la plui i donn pou krazé é konm shak foi mi poz amoin késtyon. Kèl késtyon ? Lé pa konpliké pou doviné. Apré la plui nana solèy é kan solèy i komans ni sava kriyé nou la. Ni sava di dolo i mank. Koman ni sa fé, é si é la, étsétéri étsétéra. In foi an plis ni sa romarké nou lé bien mal ékipé dsi la késtyonn lo.

Arienk dsi lo toi mon kaz mi pans la fin tonm plis dolo k’i fodré amoin pou in bon koup de tan : kisoi pou boir, kisoi pou mon l’ijyène, kisoi ankor pou lav linj, fé la vésèl, fé la toilète. Mèm lav mon loto épi aroz mon zardin. Si dann mon ka lé konmsa, in bonpé l’androi la Rényon i doizète konmsa. Nout parti, k’i vienn fé son kongré, la fine di si nou l’avé fé bann basin épi bann rézèrvoir in pé dann shak réjyon l’avé dé koi soulaj anou pou in bon bout lo tan.

Nou la fine signal tout lé z’ot problèm konm in bann tiyo k’i zète dolo firamézir ké li koul, konm dolo dévèrsé dann lo por Sint-Roz, konm bann éstasyon d’épirasyon k’i nétoiye dolo épi k’i zète sa dan la mèr konmsi rien n’été. Moin l’antandi dir i fodré in plan global pou d’lo mé na lontan k’in n’afèr konmsa lé nésésèr pa solman pou fé bate la lang mé pou règ lo problèm konm k’i fo-in problèm pou in milyon d’moun.

Mé pa vré domin sé in n’ot zour é sak té irzan yèr, sar fine obliyé domin é domin sé galman in n’ot zour. Pandan s’tan-la, konm kréol i di, kabri i manz salad.