Pari i komann pa nou ? L’émansipasyon lo pèp rényoné ? L’èr la résponsabilité ? Ok, mé pou d’bon, é pa pou fé sanblan

Lo nouvo pouvoir dann La Frans la konprann o moins in n’afèr : si lo mandatir i dir sink z’ané, lo pouvoir na poin sink z’ané pou li fé pass son bann réform. Poitan li nana in mazorité dépité dann son kan é le l’opozisyon lé fèb é li pé fé son wati-watia, sar sirman san rézilta… Kont pa dsi li pou ranvèrs lo gouvèrnman ! Kont pa dsi li non pli pou shanj la politik gouvèrnman. Donk, li nana tout son tan ?

Ebin non, li la poin tout son tan ! Pou kosa ? Dabor inn, son popilarité va komans gréné firamézir-zordi li na mèm popilarité ké Hollande dë moi apré son z’éléksyon é ni koné sak la spasé par la suit. Donk zordi, li la fine pran la pant Batiskaf é konm Danièl Vabois té i di an parlann Granbassin : ou i dsann, ou i dsann, ou i dsann é ou i ariv o fon… Dézyèm z’afèr, lé vré li nana in for majorité, mé li la donn dé z’ord pou aplik bann promès lo prézidan : sa i marsh koméla, mé ziskakan ? Ziskakan la bann makronis va zoué lo rol maryonète ? Ankor kék moi é apré zot osi zot va rèv d’èye kalif la plas lo kalif. Troizyèm z’afèr, lo tan l’inpopilarité i tard pa pou arivé é lo tan pou atak la politik dann la ru i tard pa arivé non pli.

Ala pou kosa, sanm pou moin, li na solman kék moi pou li fé son bann réform. Mi diré plito pou li fé son bann mové kou.

Nou la fine parl lo z’asiz l’outromèr é nou la fine di nou lé kont in n’afèr konmsa pars, konm i di, lo mèm koz nana touzour lo mèm rézilta é sak Sarkozy épi Holland la pa nyabou fé, la pa Makron pou réisi ali… Domaz ! Domaz pou nout péi La Rényon anmayé dann l’alinéa 5 l’artik 73 la konstitisyon. Domaz pou La Rényon anmayé avèk in préfé, in réaksyonèr patanté, i tard pa an avoir bann sipèr pouvoir. Si tèlman ké, sanm pou moin, ni sava pa sort dann fénoir. Pir ksa, ni sava fons la tète dann malizé ankor pandan sink z’ané.

A moins ké nana in sirso rényoné. Nout parti i apèl sirso la é ni mète in pé o défi : lé bien di in n’afèr konm « Pari i komann pa nou ! », sansa ni vé lo « l’émansipasyon lo pèp rényoné » . De nout koté ni pé dir « L’èr la résponsabilité ». Ok mé pou d’bon pa pou fé sanblan.

NB. Mi di é mi ardi : si nana in sirso i fo dé poinnvizé : inn kont la réaksyon sosyal, é l’ot kont la dominasyon néokolonyal. Inn san l’ot sé in n’afèr i pé pa marshéotroman k’an kasinki.