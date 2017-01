Parti, kominis, é rényoné, ala nout fèye dé rout trasé ankor in kou !

Dalon, dalone, ni marsh dsi nout névyèm kongré é konm nou lé touzour PCR-parti, kominis, rényoné - tazantan lé bon ni domann anou an koué nou sé in parti, ké nou lé kominis, é ké nou lé rényoné. In dalon amoin té apré poz so késtyon-la épi li téi done, sanm pou moin, in zésplikasyon bien valab.

Nou sé in parti donk nou la pa in fron é si ni vé gingn la parti, lé blizé kéni arès pa tousèl, é ké ni amenn in politik d’inyon, é ké ni rod in bann z’alyé pou ariv trap lo poinn-vizé nou la done anou konm bi pou trapé. Konm par ébzanp, suiv in bon tablo d’bor lo pli éfikas k’i fo.

Nou lé kominis, donk nana in idéolozi k’i inspir anou : sé lo marksism é i fo ni oi si nou lé touzour dakor avèk la manyèr voir bann marksis ékléré par la pansé plizyèr gran dirizan kominis dann lo mond, sé pétète si ni pé, nou-mèm, ran pli rish la pansé marksis apliké pou nout péi.

Nou lé rényoné, donk ni milit pou ké bann rényoné i trap z’ot mazorité ké ni apèl zordi la résponsabilité. Donk ni vé pi ète dominé, mé ni vé dovnir lo mètr par raport nout déstin. konm i di ariv a prann nout déstin dann nout min. Pars, san makiye la vérité, ni pé dir lo sistèm la mète sir pyé dopi soisant dizan i bote pa nou, é anpliské sa li déboush dsi in voi san z’isi.

Mi arète tèr-la pou zordi, mé sak lé sir, sé ké ni doi poz anou la késtyonn pou savoir si lo bann gran késtyon sosyal, ékonomik, anvironemantal, kiltirèl épi syantifik ké ni koné zordi i pé ou i pé pa, rann la pansé marksis kadik. Moin pèrsonèl sé pa in n’afèr ké mi kroi mé pou moin lé pa initil fé travaye nout koko la dsi. Pars la répons lé fépou bien asir anou dann nout sityasionn parti, kominis, é rényoné.