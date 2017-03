Pétète domin solèy va lévé ! Siklone i vien, plant mayi kant mèm !

La kanpagn I done paké dann télé. Bann zoinal I difiz kozman bann kandida. Sondaz I anons par avans ki k’va gagné, ki k’va pèrd. Lo bann kandida, shakinn dann son nyaz I fé é i rofé La Frans, I fé é I rofé lo mond. Sa lé bon sa in tan konmsa pars lo moun, shakinn dann son koin, i pans lo tan pasé lé dépasé. Droit konm gosh i pé mèm, si l’okazyon i prézant shant l’intèrnasyonal : « Di pasé fézon tablé raz ! »

Pou kosa mi di sa ? Pars, sanm pou moin, nana si tan tèlman nyaz noir dann lo syèl politik, ké lé pa fasil prévoir kosa i sava éspasé, é kèl politik i fo améné dann in sityasion dann lo tourn viré koméla. Kosa i sava éspas dann l’érop avèk lo bréxit ? Mèm in bon dovinèr i pé pa dir anou. Kosa i sava éspas avèk l’amérik épi son shévé jone ? Tir kart si ou i vé mé mèm sa i pé pa apèz in pé nout traka. Kart pik i sort in pé tro souvan ! Lir dan la sann kou d’ti boi si ou i vé, mé sa i avans pa ou arien. La kart la gèr lé anmayé partou dsi la tèr ! La kart la fain i grandi zour an zour ! La kart bann z’éta maron lé pitaklé dsi la kart lo mond ! La kriz l’arzan i ménas ! La kriz l’anvironeman lé pa paré pou apézé ! Bann G20 i désid éfas lo mo konférans Paris épi protéksyonis dann z’ot dosyé.

Kass tèrmomète Baya, bann malad nora pi la fyèv !

Pétète zot va dir amoin konm lé konpliké, tro konpliké, va vni pli sinp pli klèr : in kaz sal, bien nétoiyé i vien prop. Dé foi apré in bon bataye, la famiy i rékonsilyé. Pétète zot va dir amoin bann dirizan la tèr, konm zot i oi lé shoz i goupiy pa bien, zot va vni rézonab, é zot sar pi rézodyab. Ni pé touzour mont dsi la montagn pou agard lion soubate dan la plène.

Sirman domin solèy va lévé ! Siklone i vien, plant mayi kant mèm.