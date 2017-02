Pèy dolo zordi, sé pèye l’èr domin

Pou sak noré dé shoz a shanjé ala in l’idé la pa mové ditou. Li port dsi la késtyonn lo. Li port dsi lo droi pou toulmoun an avoir dolo potab é ké so lo potab-in bone kalité-sa sé l’eta k’i distribyé ali. An plis, sa lé marké dann la konstitisyon lo péi.

Ousa sa i éspas d’apré zot ? Dann in péi révolisyonèr ? In zanr kiba par ébzanp ? Non figuir azot, sa i éspas dann la slovénie, in péi i fé parti l’inyon éropéène. Késtyonn zéografi politik-la zéopolitik si zot i vébien - sé in péi té i fé parti La Yougoslavie é li la pran son partikilyé kék tan apré la mor Tito. Sé dir azot ousa sa i éspas.

Mé la pa tèr-la solman la désid pran in loi konmsa. Sa la éspas galman dann in péi i apèl lo Burkina Faso. Si sa i di pa zot arien zot na ka pans lo kapitène Sangara, in vré révolisyonèr kominis sète-la, asasiné par bann kont-révolisyonèr. Ni pé arzout ankor inn-dé péi, mé na poin bonpé par l’fète.

Figir azot la mank aplik in loi konmsa dann La Frans : bann dépité la aksèp sa, mé bann sénatèr la zète sa dann kanal. Alor, si an parmi bann kandida pou zéléksyon éropéène noré inn-dé i voudré fé adop in loi konmsa sirtou ké nana bonpé famiy na difikilté pou pèye z’ot lo, ébin sa sré in bon nouvèl pou nou konm pou d’ot. Pa pou bann kapitalis pars banna i fé z’ot bèr la dsi.

Mé i paré, ékan kapitalis i vé in n’afèr konmsa, alon méfyé. Donk i paré désèrtin nana dé za dann z’ot karton in plan pou fé pèye l’èr ni réspir é kroi pa mi délir pars avèk zot tout lé posib. Pèy dolo zordi pou pèy l’èr domin-in bon l’èr pir i vo la pène péyé pou sa é si anplis i rann nout l’èr normal difisil pou réspiré… Zot i konpran l’afèr.zt i konpran lo voul désèrtin i pé fèr la dsi !