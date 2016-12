« Pisa bib i ède la rivir koulé ! »

Bib ! Zot i koné kosa k’i lé ? Zot i koné sa in spès zarnyé sansa zèrnyé. Mi koné pa kosa in pisa bi i pé doné vi la grosèr lo zanimo. Tout Fason, sa i vé dir, mèm in pti kourann lo sa i alimant la rivyèr. Dann la lang fransé i di : in bann ti ruisoi fé in gran rivyèr... Mé nout provèrb la paf é arienk pou d’lo, lé fé pou tout sort dé shoz. In l’égzanp ? Inn pèrsone i fé tout sort kalité travaye. Si ou i pran inn an parmi sa i raport pa démil é dé san, mé si ou i pran tout an mèm tan, na dé shans sa i fé in bon moné. Parèye pou in l’asanblé d’moun : mèm si i ariv inn painn, sansa dé par dé, momandoné sa i pé fé in foul de moun. Donk ala sa knout kozman zordi, sanm pou moin, i vé dir. Mi lès azot kass z’ot tète la dsi éni artrouv pli d’van sipétadyé.