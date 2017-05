Plafone lo bann z’indamnité pridomal ? Lo gaz la mont a la tète

Matant Zélida la anvoye Justin dé pti modékri.

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj de fon dovan l’étèrnité, mi sort antann in bon z’afèr. Mésqyé Macron i vé plafone lo z’indamnité pridomale é moin lé dakor avèk li. La Zistis-la, sa in zé d’lotri don sa ? Sasré in moiyin anrishir aou san rézon sa ? Donk biento sar fini avèk sa é tok ! Pran sa pou ou !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k’i koz touzour la boush rouvèr, i fo in moun konm ou pou aprouv in n’afèr konmsa zordi, pars kan ou lété, nénène zanfan la pa ariv aou inn-dé foi an avoir l’anvi kalote out patrone kan té i raz aou la pint in pé tro. Koméla, ou nora parti dovan konsèy dé pridome pou fé valoir out droi. Mé alon koz in pé sèryé :

Kan ou i sava pridome pou in problèm, ou néna kat pèrsone-sansa dé, zamé inn sinon troi-dovan ou : kat jij, mé dé i roprézant lo patrona, é dé i roprézant lo salaryé. Dé jij : inn sé in roprézantan lo patrona é inn sé lo roprézantan lo salaryé. Pars sa sé in ziridiksyon paritèr… Donk si sé in travayèr i port plint pou li gingn satisfaksyon, i fo néna o moins troi jij i done ali rézon… o moins in patron, é pou in patron kondane son kolèg i fo lo ga la dépass lé born é li la kaziman vyol la loi.

Zordi mésyé Macron i vé plafone lo z’indamnité konmsa lo patron i koné kosa li risk kan li anbosh. Donk kan ou i lèv travaye, ou i koné out patron la fine ashète in droi pou lisansyé aou. Donk kan i vé mète aou déor, mèm si na poin in rézon valab, li fou lo kou pars sa i kout ar pa li dé mil é dé san. Donk li pran pa in gran risk ète kondané a pèye in tro bon moné-li pran in risk li aksèpté dopi lo dépar. Lo travayèr la-dan ? Ébin li na ka débarbote ali é si sa la pa in rotour an aryèr sa i vé dir mi konpran pi kan d’moun i koz. Ou i konpran bien matant sa la pa in n’afèr ékri par avans sa !

Tok ! Pran sa pou ou é mète out moushoir pâr dsi an atandan lo tour sosyal va arivé.