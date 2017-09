« Pli bon manzé, sé manzé momon »

Mi souvien, na poin si tèlman lontan moin la lir in zistoir. Dann zistoir-la téi di konmsa, ou i pé dispite pou in bonpé z’afèr, kisoi la politik, kisoi la rolizyon, kisoi d’ot z’afèr ankor mé na in n’afèr ni diskite pad si sé la késtyonn lo méyèr manzé : tout demoun nana mèm l’opinyon la dsi : méyèr manzé ou la manzé sé la kaz momon. Sé pa pars llsé sak la grandi aou, sépa pars –dann bonpé ka- nou na lo méyèr souvnir dsi la vi ou la konète an famiy. Poitan, souvan dé foi manzé momon, sé manzé papa kan lo papa i fé bien la kuizine sansa in pla éspésyal, sinonsa, sa ankor manzé in nénène la prépar bien konm k’i fo. I pé z’ète galman manzé gran-mèr,matant. Fransh vérité, mi pans, lo méyèr manz sé mnzé l’androi ou lété éré.alé ! Mi lèss azot réfléshi, é ni artrouv pli d’van sipétadyé.