« Pli malizé vèy in fiy ké vèy in kabri »

Sa in drol kozman pars ou I pé domandé pou kosa I di “in fiy”, pou kosa I di pa “in garson”. Sirman sa i romont dann tan désèrtin moun té I di : “mi larg mon kok, fèrm z’ot poul”. Sirman sa i romont dann tan bann fanm té konm i di moin égal ké bann bononm. Mé ni pé poz anou késtyon dsi l’égalité rant bann fanm é lo z’onm : sé in n’afèr k’i avans mé pli dousman dann la tète demoun ké dann la loi. In loi lé fasil pou ékri, mé lé pli difisil shanj sak lé dann la tète demoun. Dann l’édikasyon familial sa sé in n’ot afèr : shak famiy i fé konm li pé, mé si ou i baz dsi lo tan lontan, dsi bann valèr dann tan-la, mi pans ou lé batu d’avans. Alé ! Mi lèss azot kass in pé z’ot tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.