« Plin an son, plin an farine, sé plin pou d’bon »

Ala in kozman moin la fine antann souvan dé foi ; sirtou dann la boush bann vyé nénenn. Kan lo momon, i di, èl i vé pa k’i donn tro bonbon son zanfan é kan lo vyé nénenn i antan sa, ala k’èl i donn lo zanfan bonbon, an misouk. Mèm si lo momon i vé pa é kan lo momon i an apèrsoi, èl i fé solman lo romark moin la mark anlèr la. Moin pèrsonèl, sa i plé amoin, pars la vi sé kant mèm tazantan trik in pé avèk bann règloman sak lé soup an vèr d’lanp. Solman mi kroi pa tro in zanfan i doi z’ète plin an son sansa an farine. I fo d’ot shoz kant mèm konm sink frui épi légime par zour, konm in pé la vyann pou gingn bann protéine k’i fo. Astèr, kèl moralité i trouv dann kozman-la ? Sinploman ké lo rézilta lé pli inportan ké la manyèr pou arivé. Si lo rézilta sé d’ariv a kontant lo bouzaron lo zanfan donk i fo li manz é ké li na pi fain apré. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.