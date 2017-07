« Plin an son, plin an farine, sé plin pou d’bon. »

Ala in kozman bann vyé moun i yèm di a la volète. La plipar d’tan sé kan zot i fé manz zanfann moun a kontré tan : san rogard si l’èr manzé lé loin, sansa si lé pré, san rogard si sé in n’afèr lé bon pou zanfan sansa si lé pa bon. Pars l’èr pou manzé i doizète l’èr pou manzé, l’èr pou pran in pti l’ékar i doizète l’èr pou pran in pti l’ékar-sansa l’ankar si zot i vé. Pars, bann vyé moun i yèm fé plézir bann ti marmaye. Kisa, rant nou, na poin dann son souvnir in vyé granmèr, la gate anou kan nou lété pti. Inn vyé mémé la gate anou. Gaté ? Oui, konm i di la pa pouri, in bon vyé moun la protèz anou, mark nout l’anfans avèk son bonté, épi mil kalité manyèr, mil pti zès k’i rann nout l’anfans konm in tan béni. Alé ! Mi lèss azot fé travaye z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.