Plito ké dir sa, i vo myé trap dé pti boi pou zoué dann sak ou i koné !

Matant zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj-de-fon dovan l’étèrnité, m’a dir aou franshman nana in bann kitouni an pami la zénès koméla. Ala pa ké zot l’apré fé tout in falbala – in dantèl si zot i vé-par raport i doi bès lo lalokasyon lozman sink éro solman. Na in madam dépité, la di kan ou lé jenn, si ou l’apré yinkyink pou sink éro solman ébin èl i koné pa koman zot va fé pli tar. Mi pans madam la lé dann lo vré : sink éro ou la pèrd la pa bonpé pou vréman. Tok ! Pran sa pou toi !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k‘i koz touzour la boush rouvèr, si mi konpran aou bien, la poin do koi fèr tout in n’afèr si i tir sink éro dsi out ède lozman pars pou ou sink éro sé konm si l’été arien. Dakor èk ou, pou l’moun lé plin o zas é si sé pa arien, olèrk tiré akoz i mète pa ?

Moin lé sir ou i pans, avèk sink éro i gingn pa arien. Ou lé sir dsa ! Bin figir aou bann dépité La frans insoumiz la parti la boutik avèk sink éro. Bin mi pé dir aou matant zot la gingn dé shoz avèk se sonm-la. Dsi internet moin la vi la gingn in paké makaroni, in boutète kédshèp, in boutèy do luil, inn dé zépis, plis inndé kouyonad ankor asé pou pa krèv dé fin pandann inndé zour.

Moin lé sir sak la désid fé in n’afèr konmsa téi pans sa té i sar pasé konm in lète ou i mète la post. Manyèr k’sa l’apré fé lo buzz, lé pa di gouvèrnman i bate pa aryèr. Pars, fransh véritén lé pa zoli atak bann vant vid, i pé si lé, nésésèr trap sa in n’ot koté : kisoi dsi bann minisyon la guèr ! kisoi dsi bann dépans lo liks ! Kisoi ankor dsi lo dis pour san d’moun i gonf z’ot pla zour an zour, plis an plis.

A moins k’I fé sa pou fèr lo bien bann moun o flan, pou kal z’ot l’obézité, pou frène z‘ot konsomasyon l’alkol sansa sigarète. Matant par réspé, éskiz amoin dir aou, plito ké dir in n’afèr konmsa, trap dé pti boi pou zoué dann sak ou I koné. Tok ! Pran sa pou ou !