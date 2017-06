« Plizyèr kalité poisson, in sèl kalité la sos »

Kan ou i pèsh golète, ou i shoizi pa poisson. Ou i pèsh sak ou i gingn donk ou i trap plizyèr kalité - si ou i trap ! Bonpartèr li, gro zékal li, papiyon li, makabi, risdal, kapisin, barbi… Mé avèk sa ou i fé in mèm kari avèk in sèl sos. Lé domaz, mé lé konmsa. Lé domaz ? La pa sir. Pou kosa ? Dizon zanfan péshèr, konm zanfan bord mèr out kari la pa promyé shoi ni dézyèm, out kari la pa l’iniformité mé sé la varyété, in bouké lo gou la shène alimantèr la kado aou… suivan la pèryod l’ané, suivan lo biodivèrsité la mèr dann l’androi ou la péshé... In lang bien aprété, bien édiké i pas pa par koté lo bann gouté. Final de kont, lé vré na in sèl sos, mé pa in sèl gou. Mi lèss azot réfléshi la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.