Mi koné pa si nou la fine parl kozman la. Si nou la fini, pé s’fèr zot la lir, pé s’fèr zot la pa lir. Si nou la pankor sé in vérité lé bon a konète. Dabor, mi koné pa si poisson pou vréman i komans pouri par la tèt, mé ni fé konmsi, vi ké lo kozman lé konm li lé… Dizon lé vré é alon pass la suite. La suite sé lo sans figiré donk si ni raport sa dsi la késtyonn la vi an sosyété, dizon la gouvèrnans in péi. La tète sé sak lé anlèr, dizon sak i komann anou, nana lo pouvoir, nana la rishès : konm i di dann la lang fransèz, « Lo o d‘lo pavé ». Dann tout nouvèl ni antann dan l’aktyalité i parl la koripsyon, la pouritir si zot i vé : sé lo mèm mo ! Donk si i di poisson i komans pouri par la tète, sa i vé dir la koripsyon i komans par lo moun lé dsi la otèr. Mé antansyon, la bien di « li komans », é la pa di li arète la konm la pouritir i trap lo poisson an antyé apré an avoir komans pa la tète. Mi san, éstèr la, shakinn i rogard inn a l’ot, shakinn i domann si son voizin lé koronpi. Zot i oi in pé ousa sa i amenn anou ! Mi lèss azot kass z’ot tète la dsi é ni artrouv pli d’van, sipétadyé.