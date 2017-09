Pou grosi lo pla lo gran kapital

Moin la toujour pansé, dann la sosyété, nana in pé d’moun sé dé krak pou in pé tout sort rézon é bann krak nana konm dan l’idé kisoi toulmoun lé konmsa, kisoi sak lé pa konmsa sé pars zot i fors pa asé. Tout fason, lo malèzé d’moun, sé in n’afèr i done azot la valèr. Sé pou sa, moin la touzour pansé, in sèrvis piblik, i doi pa lèss sa dann la min in soidizan kak la sosyété.

In légzanp : si ou i pran in diplomé bak +14 é li la zamé konète dann son z’étid kosa i lé in kou d’kongn, ébin li la pa lo myé paré pou fé avans in program bann marmaye an difikilté. La prèv : oplis i fé program pou marmaye an difikilté oplis zot lé largé dann z’ot shominn l’ékol é la plipar d’tan konm in minis bann péi l’outromèr i di zot i rèss dsi lo bor shomin.

Par l’fète, i paré bann minis, mèm lo promyé, épi lo prézidan li mèm lété tésté par bann gran l’institi, avèk métode bann gran l’institi é suivan lo modèl sosyété ké zot i vé - konmsa la rishès i amas in pol, él’okisité i amas l’ot pol. Mi di pa lé vré, mé mi pans nana in fonn vérité la-dan, kan i antann banna koz konm liv rouvèr. Kan zot i koz dan télé, ou i pé lir dsi z’ot figir, lo fason zot i oi nou-nou bann ti kolon, nou ké la pa pass par bann gran l’institi. Nou k’i baz solamn dosi nout prop talan pou sèye avans dann la vi.

Moin la fine dir in l’édikasyon bien réisi, sé in l’édikasyon i mète anlèr nout bann talan, pa lo talan nou la poin... Zot i koné, yèr té la rantré la-ba dann La Frans é biensir bann gran kétyon dsi l’édikasyon i arpoz ankor in kou, san konté bann z’anploi édé. Pars gouvèrnman la désid fini avèk sa : mèm bann myète bann pov i ramas sa sé in n’afèr k’i plé pa zot. Romark i plé pa non pli ban moun i gingn ti kontra mé zot lé blizé fèr avèk é dann l’avnir zot sar blzé fèr san.

Fèr san ? Dakor mé lo rès, Koman l’moun va fé pou gingn z’ot soso. Zot lé déza dann l’androi la mizèr I ramas. Zot va anfons ankor in pé ? Mé ziska ousa. Na in fon dann tout z’afèr é lé pa posib alé pli dann fon k’lo fon. Mé par l’fète sa la pa lo traka bann téknokrat séléksyoné par bann gran l’institi, mé solman z’ot kapasité pou rann sèrviv lo gran kapital épi grosi son pla.