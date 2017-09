« Pou tir in pti tash, la pa bézoin in gran kouto kan in kou d’zong i sifi »

Dann in bonpé lang nana kozman-la. Sans prop lé fasil pou konprann konm sans figiré galman. Mi souvien in n’ot kozman i di konmsa : la pa bézoin in mass pou tyé in fourmi. Donk sé in késtyonn moiyin : i fo lo moiyin lé apropriyé. Gro-gro moiyin, par l’fète i ansèrv de rien si na poin in bèl travaye pou fé. Sépa, si i ariv azot fé réfléksyon-la, mé moin, sa i ariv amoin souvan : kisoi kan mi pass koté in shantyé, kisoi kan mi oi in bèl traktèr apré fé in pti travaye dann bor shomin. Sirman ké lo shofèr nana dann son l’idé in bèl traktèr i donn ali in bon l’idé dsi son kapasité amenn in bèl l’anjin, mé an finn kont, sak lé inportan sé lo rézilta. Ala sak mi pans mé zot lé pa blijé pans konm moin. Alé ! mi lèss azot réfléshi la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.