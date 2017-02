« Poul i ponn par lo bèk ! »

Biensir la pa par-la ké bann poul i ponn mé sak i kont sé lo z’imaz. Kosa kozman-la i vé dir ozis ? Li vé dir poul i ponn suivan lo manjé ou la done ali : si li manj près pa ébin li ponn près pa, si li manj bonpé li va ponn bonpé. Mé dizon lé pa si sinp ké sa. Pou kosa ? Pars i fo tienbo kont la ras. Si ou i soign in ras pondèz avèk manzé pondèz, li va bien ponn. Si ou i soign volaye pou la vyann ébin li ponn ar pa bonpé mèm si ou i done ali z’aliman pondèz… Nana ankor d’ot z’afèr i fo tienbo kont donk kozman-la lé pa si sinp ké li paré. Mé dsi la késtyonn form nana in n’afèr intérésan : fason ké la pèrsone i poz son késtyon demoun i antan sa i di toutsuit : « Sa in drol z’afèr ! I fo mi rann amoin kont par moin mèm dsi sak sa i vé dir », é sa sé in manyèr kominiké lé kant mèm pa mal. An atandan, mi lès azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.