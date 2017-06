« Poul la pa l’otèr si lo fou i pran ali pou grin mayi. »

Mi souvien, in tan, l’avé zistoir lo fou dann zoinal pou marmaye é nou marmaye nou té i yèm sa. Zordi, sanm pou moin la mode la fine pass in pé amoins ké moin la fine mète in lastik rant litératir marmaye épi moin mèm. Solman la pa pou sa la kantité lo fou la diminyé, sof a dir lo fou épi la foli, sa i égzis pa… Mé nana touzour d’moun i pans zot sé kisoi in souri, kisoi in poisson, kisoi in zépi, akoz pa grin mayi ? Dann dèrnyé ka lo moun fou la pèr kan li oi in poul pars li pans i sava manz ali. Konm li la pèr, lé posib li anvoye lo rosh dsi lo pov volaye la pa fé arien pou mérit son kou d’galé. Zot i koné sak demoun i di ? I paré nana plis bann fou déor ké dan l’azil é ou i pé tonm, san k’ou i atann, dsi in moun koko la bloké. Ou osi, ou lé pou arien, mé pé sfèr ou lé dann danzé kant mèm. Alé ! Mi lèss azot pou zordi é avèk lo bon nouvèl mi sort done azot, mi pans zot va pass in bon zourné. Toutfason, ni artrouv pli d’van sipétadyé.