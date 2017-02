Ala in bon kozman é malorozman sa sé konm in règloman sa isi La Rényon… pétète galman dann d’ot l’androi. Tou lé ka moin la romark dann l’adminsitrasyon lé konmsa : si ou kroi ou isava déblok in n’afèr zour pou zour ou va rèv out tantine. Pa arienk dann l’administrasyon pars moun néglijan i mank pa dsi la tèr. Sé pou sa mi soumète azot kozman moin la mark an-o la. Na in vyé profésèr matématik doublé d’in kasèr lé kui zordi la fine sote la vi té i di anou toultan dan la klas : « i fo zamé fé lo zour mèm sak ou i pé romète lo lanmin » -sé in manyèr d’oir lé shoz. Alé ! Fé konm zot i vé-konm zot i vé zot i shoize - é ni artrouv pli d’van sipétadyé.