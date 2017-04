« Pran pa pou l’arzan kontan »

Kosa i lé l’arzan kontan ? Sirman sé lo kontrèr l’arzan krédi. Pars krédi ou lé pa sir rovoir ali. Moin lé sir zot i souvien z’imaz bann ti boutik shinoi té i mèteb afishé : li té i vann kontan é sé in portré in komèrsan bien gra épi li téi vann krédi avèk in portré komèrsan bien mèg, bien faye. L’arzan kontan i apèl galman « l’arzan fé ». Donk i vo myé an avoir l’arzan kontan épi l’arzan fé plito ké l’arzan krédi. Astèr kosa sa i vé dir pou vréman si ni rogard pa solman lo sans prop ? Sa i vé dir, i fo pa fyé dsi in promès sansa in déklarasyon pars marshann parol sa i mank pa, dann la politik konm dann tout z’afèr. Méfyé aou kèl k’in i koz la boush rouvèr ! Ou i koné pa si l’aksyon va suiv l’intansyon déklaré. Alé ! Mi lèss azot kalkilé, ni artrouv pli d’van sipétadyé.