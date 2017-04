« Promyé poul la kakayé, li mèm la ponn zèf pouri. »

Sa in kozman nou la antann souvan étan pti. Nou téi antann sa souvan pars désèrtin, étan marmaye, i pran lé dovan an ka ké zot la fé zot mèm in van. L’èrla z’ot réplik lé asiré d’arivé, konm pou di si toué la santi lo mové l’odèr an promyé sé ké toué lété pa tro loin la sours. Nana in n’ot kozman k’i di osi : avan dir i san mové, ou i komans par rogard sou out pyé pou lo ka, ou mèm la marsh dann vèr boutèy. Astèr mi domann amoin si nana in sans figiré dann sète afèr. I pé dir oui ! Par ébzanp kan sé pa in késtyonn l’odèr, ni in késtyonn vèr boutèy sou lo pyé. Kan in moun i san nana in n’afèr lé pa korèk é li pran lé dovan pou dénons l’afèr ; arzout èk sa kan li sana li in pé résponsab. Sé l’èr li lé riskab ète akizé li mèm an promyé solon lo prinsip : « Promyé poul la kakayé… » . Alé ! Mi lèss azot kass z’ot tète la dsi é ni rotrouv pli d’van sipétadyé.