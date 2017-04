Questions et réponses : à propos du fonds de développement

Pourquoi nous réclamons un fonds de développement

C’est un des points qui doivent contribuer à notre sens à la mise en œuvre de la responsabilité des Réunionnais. Les autres composantes sont une assemblée avec les pouvoirs nécessaires pour mettre en œuvre une stratégie de développement efficace. Le fond de développement sera alors, le bras financier de notre politique de développement.

Comment alimenter ce fonds de développement ?

Aujourd’hui c’est une coquille vide puisque ce fonds n’existe pas encore. Mais, une fois qu’il aura été créé, ça ne devrait pas être trop difficile de l’alimenter. A commencer par les subventions de l’Etat et de l’Europe puis par les taxes sur les gains des jeux de hasard . On peut aussi penser aux Réunionnais qui voudraient investir pour développer leur pays. Pourquoi ne pas penser aussi aux pays riverains de l’océan indien qui actuellement aident les pays de l’océan indien comme par exemple la coopération indienne et chinoise avec Maurice ou la Chine. Ainsi tout étonnant que cela puisse être, la Chine aide la COI à boucler ses fins de mois. Peut-être qu’alors La France se réveillerait un peu pour avoir une politique de coopération plus agressive qu’actuellement.

Qui gèrerait ce fonds ?

Le néo qui s’occupe de tout et de n’importe quoi ? Au risque de faire capoter des discussions difficiles comme il y a quelques jours en Guyane alors que les ministres ont essayé de signer des accords dans le dos des cinq cents frères. C’est la raison pour laquelle les Guyanais se sont orientés vers la réclamation d’un statut nouveau. Il s’ensuit que la réponse la plus saine est que ce fonds soit géré par le pays lui-même sous la surveillance de son peuple. Le peuple réunionnais en ce qui concerne le fonds de développement pour La Réunion. Le néo n’a rien à faire dans un organisme comme celui-là.

Un tel fonds serait-il doté de capacités importantes ?

Pourquoi pas s’il a la confiance des gens ! Pourquoi pas si les corrompus sont laissés de côté. Mé attention au néo qui sort par la porte mais rentre par la fenêtre.

(Le petit néo illustré,deuxième partie. Questions/réponses. A suivre)