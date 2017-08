Rant kann épi la nouritir i fo shoizir ? Lé a oir !

Zot va dir amoin sak mi sava ékri, mon bann léktèr lé déza o kouran. Mi koné pa si zot lé dakor avèk mon poinnvizé, sansa si zot lé pa. An touléka, késtyon la i arvien souvan dsi bann rézo sosyal. Konm i rovien souvan, mi pans sa sé in vré problèm pou bonpé rényoné.

Bonpé rényoné la bézoin la sékirité alimantèr. Zot i pans si la guèr i pète lé posib na poin manzé pou ranpli z’ot boujaron. Zot i rapèl la guèr dann péi l’Irak kan dori la mète a manké, in pé plis inndé kréol té i manz z’ot voizin ! Pétète pa, mé té pa loin bataye... Zot i konpran pou kosa la plipar rant nou i réklam la sékirité alimantèr. In pé i di, i fo rash kann pou ranplas par mayi, ravaz épi d’ot shoz ankor pars kann i donn ar pa manzé kréol.

Mi souvien in zour Elie Hoarau la fé in déklarasyon pou dir i fo ni anvizaz sèryèzman la plantasyon d’ri isi shé nou. In déklarasyon té mal konpri par la CGPER vi ké son résponsab dann tan la di sé in kou d’poignar dann do bann plantèr d’kann. Pli inzis ké sa konm krétik l’avé poin, vi ké nout kamarad la lité é pa arienk dopi yèr pou sov bann plantèr kann é toulmoun i koné.

Mé nout kamarad l’avé zamé di i falé rash kann. Myé, son propozisyon té i kol bien avèk lo projé la CGPER kan èl i domann k’i divèrsifyé nout bann prodiksyon an bazan dsi kann. Myé dopi ké ni fé inndé roshèrch dsi l’internet ni rann anou kont lé posib an avoir la sékirité alimantèr épi gard kann konm prinsipal prodiksyon : moin la bien di kann donk tout bann produi i pé tir ladan é pa solman do sik.

Alors, pou arvir dsi sak nou la mark an o la : rant kann épi la nouritir na poin pou shoizir inn é l’ot lé posib avoir avèk konmm kondisyon in shanjman dann nout manyèr travaye mé nou va kontinyé la dsi pli d’van pars in foi anplis nout parti la rézon san pour san dan sète afèr é firamézir konm dann tout polémik li té angajé la vi va donn ali rézon.

Nb : Myé ksa avèk la pèrmakiltir, lé posib an avoir la sékirité alimantèr, donn in bonpé kréol travaye konm kiltivatèr, dévlop l’indistri an bazan dsi kann. Mi di pa I fo ète boushé pou pa konprann sa pars pétète nou la pankor asé éspliké. Mé lo tan l’ésplikasyon v’arivé é anpliské sa lo tan fé oir nou na rézon.