Moin la lir i bonpé mésaz de moun, té i di konmsa pou lo dézyèm tour zéléksyon prézidansyèl i pé pa shoizi rant lo dé kandida k’i rès pars sa i rovien a shoizi rant la pèst épi lo koléra, dann tan lontan dé maladi mortèl… Moin la antann osi désèrtin moun apré dir, rant lo pli pir, é lo moin pir lé posib fèr in shoi pou lo moin pir, biensir.

Astèr i rès pou shoizi lokèl dé dé sé lo moin pir. Pou in pé lo pli pir sé Lepen pars dann lo pasé, la famiy Lepen la konète amontr kosa èl i vé é koman èl i vé ariv l’androi èl i vé alé. Léstrèm droit lé touzour l’éstrèm droit : èl i koné zoué dsi la mizèr d’moun é si li pran lo pouvoir zot i pé ète sir li sava pa pran lo gan avèk nou. Bien antandi madam Lepen la éfas dann son vokabilèr bann mové zé d’mo lo vyé zan Mari lété kapab konm « durafour krématoir » épi d’ot ankor. Mé la fiy son papa la pa éfas in sèl mo dann l’idéolozi lo fron nasyonal : zot i pé alé oir, si zot i vé, lo bann frékantasyon lo fron nasyonal avèk bann parti fasis l’érop : frékant lo shien sé ramas lo pis. Zot i pé oir ankor, dsi l’internet, tout kalité kozman rasis bann militan lo fron nasyonal i koné manyé. An tou lé ka, ni pé dir, mouvman la, li lé kont la démokrasi é sa sé in n’afèr danzéré.

Alor in pé i di : alon ésèye in kou, nou va oir si i fo tir ali apré. Sèy in kou, boir rasine mapou épi apré zot va dir amoin si zot nana l’okazyon ésèy in dézyèm kou. Lepen, sé lo rasine mapou pou la démokrasi, alor la pa bézoin viv pli danzérèzman k’i fo !

Astèr lo kandida Macron ! Pou nou sa la pa in bonbon koko pou vréman ! Pou li son blok lé progrésis é poitan na poin arien lé progrésis dann son program sof inndé pti myète par si par la pou kol lo zoizo éléktèr. Sak i kroi sak li di, dann fon dé shoz, dizon li va pèz son konsyanspou mé pa plis ké sa. Donk, san tro détayé, ni pé dir li lé pa bon pou bann travayèr, pou bann ti kolon é pou tout sak la politik sosyalis é sète la droite la fé shavir dann fon kanal. Ni pé dir, la pa la politik macron va armète azot dobout.

Alor ? Alor lo shoi lé difisil. Nout parti la bien di i fo bar la rout l’éstrèm droite pars kisoi dsi lo plan moral, kisoi dsi lo plan politik, kisoi pou sak èl lamontr dann pasé, kisoi sak èl lé kapab fèr d’mal zordi ankor, épi domin, sé in gro l’érèr ké vote pou Lepen é sak va vote konmsa va mord z’ot doi ziska lo san i koul… I fo sirman pa prann lo risk Lepen i pass. Pou Macron ni koné la droit é ni koné kosa èl i koné fèr . Sèl z’afèr ni pé dir, si Macron i gagn zéléksyon nou va lité, dann in sistèm ni koné dopi lontan, é si ni lite pou vréman ni pé pans nou va fèr rokilé. Pou moin, lo pli pir sé Lepen é sé konmsa moin va fé mon shoi, an suivan sak mon parti la di.