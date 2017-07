Rapèl aou bien lo vaz Soisson ! L’istoir la, sa ou i aprann dé shoz ladan !

I paré la vanzans sé in pla i manz fré. Pou kosa mi di sa ? Pars mi sort lir dann zoinal sak mésyé Annette la di dsi parti kominis. Li la di lo PCR i apèl la gosh pou réini aèl é dézyèm tour li fé vote pou la droite. Final de kont lo mèr Sindni na in pé rézon. Pou kosa ?

Pars rapèl azot shak foi mésyé Annette lété prézan dézyèm tour ébin lo PCR la invite lo moun a vote pou li. Sa la komans l’année 1989 é la kontinyé ziska 2014 si mi tronp pa. PCR la mèm apèl demoun a vote pou Hollande. Poitan la vi la amontr anou Annette konm bann sosyalis, konm Hollande sé demoun la droite sa. Sa pa d’moun la gosh ! Si lété d’moun la gosh nana lontan nou nora koni, é nana lontan La frans nora té fine fé son nouvo révolisyon sosyal ! La Rényon n’ora té fine marsh dann shomin son dévlopman si bann sosyalis télé pa la droite.

Mésyé Annette ou la fine obliyé kisa la mète Didier Robert anlèr kont Paul Vergès l’ané 2010. Ou la fine obliyé lo kou d’min ou l’aport pou li dann la rout an mèr ? Ou la fine obliyé out prop gouvèrnmn la pa dmann kontrol dsi la sityasion finansyèr la réjyon, alor ké li dové fèr sa. Out mémoir lé kourt ! dizon èl lé séléktiv !

Romark la pa arienk lo PCR ou la trayi ! Ou i sort trayi lo parti sosyalis. Romark bien ou lé pa sosyalis ou, ou la zamé été sosyalis, Marx pou ou sé Groucho non ? In z’akor sé in shifonn papyé la pa vré ? in prinsip in z’afèr pou détourné ?

Orphé sé la gosh sa, In moun téi di toultan « avec ! Emmanuel Macron, avèk Emmanuel Macron ». Sa sé in moun la gosh sa ? Ousa ou la tir sa, La gosh sé marsh dsi lo vant bann z’ouvriyé, sé kaziman défann azot alé pridome an shanjan la prosédir konm l’aktyalité i sort rapèl anou sa.

Kan moin lété pti, moin l’avé in liv l’istoir. Ladan té i oi in roi fran apré koup la tète in gèryé é dann in bul lété marké : « souvien aou lo vaz Soisson ! ». Ou i oi mésyé Annette l’istoir la, sa ou i aprann dé shoz ladan. Dé shoz itil an plis ké sa.