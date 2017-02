« Rès l’androi ou i gingn out soso ! »

Dopi lo zonm lé dsi la tèr, na in n’afèr li koup pa : i fo li manz. I fo li ranpli son bouzaron. Kan son bouzaron lé vid, li la fin é l’èr-la i fo li rode manzé. Nana désèrtin, z’ot diné lé asiré, donk sa la pa in traka pou zot. Mé nana demoun lo diné lé pa asiré é zot lé blizé rodé. Zot i pé mèm alé loin pou rod manzé, shanj l’androi, shanj péi, égzil azot, pran tout kalité transpor i fo pa fyé dsi. In zour na in ga la di amoin konmsa : lo profète la di ali parol zot i pé lir an-o la. Lé vré, lé pa vré, mi koné pa mé sak lé sir sé in prèv dé sazès. Mé na kant mèm in problèm : l’onm i vé touzour rotourn l’androi li lé éné firamézir la kord la vi i défil, é moins i rès pou défilé, sé plis li vé artourn shé li. Si so l’anvi la, lé pli for, tanpir pou la sazès, l’apèl la tèr natal i dovien pli for. Alé ! Kass z’ot tète la dsi, é ni artrouv pli d’van sipétadyé.