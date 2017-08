« Rode lo boute sé rod boubou ! »

Souvan dé foi ou i antann demoun di intèl i rod lo boute-sansa intèl sé in rodèr d’boute. Biensir sa la pa in konpliman, pars i vé dir la pèrsone i rode pa solman lo boute mé pli loin k’lo boute. Demoun konmsa, isi, dann nout péi i anmank pa : l’apré toultan rode lo pou kosa, lo ousa, lo komansa-an touléka lo l’intèrlokitèr i aprésyé pa la manyèr fèr. Mé, a bien kalkilé, sanm pou moin sré plito in bon z’afèr é pou moin lé pli préférab ké pran blan pou noir, makaroni pou la bouzi konm in pé i fé, é konm in pé i èmré toulmoun i fé. Astèr rode lo bout, donk ransègn aou bien, i pé z’ète kékshoz valab. Mé l’èr ou i rode sèryèzman, sé l’èr ou lé riskab an avoir in bann z’annuiman. L’èr la i pé dir ou i rode boubou pou out kor, groboush, sansa ankor boubou dsi la lèv sirtou si ou lé an fas in mafya konm i anmank pa. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.