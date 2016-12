Rokonète son tor, la pa in signal féblès, mé in signal dé fors

I tard pa, nora sète ané in z’éléksyon prézidan La Répiblik. Pa n’inport ékèl, mé prézidan La Répiblik fransèz – prézidan in l’ansien l’anpir kolonyal. La fine disparète sa zordi ! Kroi touzour mé fyé pa tro.

Mi souvien kan La Guinée la di « non »pou lo référandome, jenn marmaye, moin lété kontann sa. Moin té i koné pa lo lansien péi kolonyal l’avé donn l’ord son bann sitoiyin é son bann sèrvis ramenn tout z’ot barda dan La Frans é pli pir, sak i gingn pa raméné kass ali san pityé. Moin té i koné pa sa, é mi arprosh zordi ankor bann gouvèrnman La Frans, droite konm gosh pars zot la pa répar sak zot la kasé. Zot la mèm pa domann éskiz !

Pou kosa ? Pou fé konprann lé zot péi, si l’anvi i pran azot pou fé parèy, mèm sanksyon, mèm pinisyon é si i fo pou vréman in bon l’égzékisyon lé pa tro shèr pou pèye la plas La Frans an parmi bann grann puisans. Olèrk ète sak èl i lé pou vréman in moiyène puisans… mé in moiyène puisans prop i vo myé k’in grann puisans sal.

Yèr moin la di La Frans, son bann z’institisyon, in bonpé an parmi son bann roprézantan la mète azot dopi dé tan é dé tan dann la posh bann kapitalis pou gonf z’ot l’orgèye, é pou gonf la posh bann kapitalis-la. Tanpir si té blizé pass par sinkant-troi kou d’éta, tanpir si la pass par la mor désèrtin shèf d’éta : Yaméogo, Tombalbaye, Sankara é la lis i arète pa la malorèzman.

Ousa i lé la droit répiblikène la-dan ? Ousa i lé la gosh (la gôsh konm in pé i di avèk patat sho dan la voi) répiblikène dan sète afèr-la ? Kansa zot va fé lo vré bilan é kansa zot va éskiz azot épi zot va réparé. Rokonète son tor la pa in signal féblès mé in signal de fors an kontrèr...