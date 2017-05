« Roul in moun kari sou d’ri. »

Mi koné pa si moin la fine anparl kozman-la. Pé s’fèr oui ! Pétète non ! Touléka sa sé in vré kozman isi La Rényon pa in kozman anprété d’isi d’laba konm mi fé souvan dé foi. Kosa sa i vé dir ? Sans prop, la pa si konpliké. Zot i koné nana in ord pou tir manzé : i paré i fo tir lo ri an pre, aprésa mète lo grin, épizapré lo kari, épizapré ankor lo piman é pi in vèrdir si nana. Si avèk sa out vant la pa bloké ébin dizon mi koné pi tomat. Fitintan kari té rar é désèrtin malin, sansa gourman, téi mète lo kari pou komansé épi lo kari pou finir donk san dir arien pèrsone zot té i pran dé foi. In manyèr pou tronp de moun si zot i vé é sa i amenn anou dann sans figiré. Mi pans zot i koné sa épi zot la pétète ansèrv de sa in zour pou fé lo malin. Alé ! Mi lèss azot majine sak zot i vé majiné é ni artrouv pli d’van sipétadyé