« Rouv lo vant rokin, ou va trouv gro poisson anndan… »

Ala in n’afèr tout péshèr épi tout kréol i pans lé vré. Rokin, sa lé gran, sa lé gidé par son pilote-lo rémora - épi kan li fonn dsi son son proi, lé bien difisil pou shapé par la vitès li fons, par lo brui ké li fé pa. Arzout ankor kalité san toush li fé dan la mèr. Sa sé lo sans prop, mé lo sans figiré ? Sé sak ni oi dovan nou tout l’ané. Dèrnyèrman in bank La Frans la pa manz dèrnyé bank rényonèz, par l’fète la bank La Rényon. Avan sa, banna la pa manz l’izine boi rouz épi l’izine Lo gol ? Suiv zot mèm l’aktyalité ! Kan zot va oir la zistis l’apré rode lo pou dann la tète in patron, avèy bien é zot va oir nana in l’antropriz La Frans la dsou. Sa lé bien vré : rokin i manz gro poison. Mé zot va dir amoin sé lo zisté rotour dé shoz ! Pou kosa ? Pars gro l’antropriz la pa manz lo pti é lo pti li la pa manz bann z’artizan, sansa bann ti komèrsan ? Alor kosa i lé so loi-la ? Sa i apèl la loi d’airin-sansa do fèr si zot i profèr !- lo kapitalis sovaz. Alé ! Fé travaye z’ot koko, épi ni rotrouv pli d’van sipétadyé.