Sa i fé pa li arien, tir manzé dann la boush bann pti kolon !

La droite koméla la bokou shanjé. Fitintan, èl té i dévlop bann z’avantaz sosyo pou bann fransé sirtou sak lé dann lo bézoin. Mi souvien pa zénéral de Gaulle apré fè lo pik pokète dan la posh bann pov, i fo dir, dann tan-la l’avé in doktrine-sète lo l’ékonomis i apèl Keynes - té i amontr in péi i dévlop plis si la konsomasyon intèryèr lé pli for é i dévlop moins si la konsomasyon intèryèr i dékline... Mé ala ké toudinkou inn dé tète fromaz l’ékonomi la trouv in n’afèr jényal : diminyé la domann, goumant l’ofr é sa sar lo méyèr fason pou dévlop l’ékonomi !!!

Lo sèl inkonvényan sé ké sa i marsh pa. Pou kosa ? Pars kan ou i fé sa, ou i baz plis dsi bann marshé éstèryèr é ou i baz moins dsi lo marshé intèryèr. Ou i pans si ou i bès lo pri d’rovien d’in marshandiz an béssan lo bann salèr épi tout lé z’avantaz popilèr, ou i angant de moun ékstèryèr ashté èk ou sak zot la bézoin… Lé domaz la pa vré ! Pars lé z’ot osi i fé konmsa tout la bann i rotrouv azot lo bèk dann lo.

Pli vif, pli trète ! Sak la fé avan la ramas la miz é sak la fé apré la ramas lo myète.

Astèr banna la trouv in nouvo rolijyon. Lakèl ? Fé tonm lo défisit bidzétèr é pou fé sa zot lé paré pou fé tout mové kou. in légzanp ? In l’ogmantasyon la CSG konm i vé fé sa zordi dann La Répiblik fransèz. I parl 1.7 % ébin ou i pé plime bann tikolon épi bann klass moiyène mé kont pad si lo dévlopman la prodiksyo, épi in l’éklèrsi dann shomaj. Ou i vé ou vé pa lé komsa mèm.

Ou i pé galman diminyé l’alokasyon lozman bann zétidyan, bann ti kolon, bann travayèr pov. Mésyé Makron ou la pa di ou téi doi fèr in n’afèr konmsa é sé sak out gouvèrnman i sort di pa pli loin ké yèr… Mésyé ti mizo, out kote popilarité i sort dégrène dis pour san. Atann aou oir ali diminyé ankor é inn sé kat ou va rotrouv aou konm Hollande asiz dsi ti ban avèk lo pli mové sondaz ké nana.

Biento demoun va trouv lo gouvèrnman sadik, konm va trouv lo prézidan sadik. Biento demoun va dir se makron-la i fish pa mal bann pov i sèr z’ot sintir. Biento demoun i sava dir ala lo prézidan dé rish ! Lo prézidan i ézite pa tir boushé manjé dann la boush bann ti kolon. Sa sé in n’afèr k’i déranj pa li.