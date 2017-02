Mi sava rakont azot kékshoz dann tan moin lété i travaye konm i di dann in l’institisyon.In l’institisyon la pa in l’antropriz rodinèr mé sa i dépann l’arzan piblik donk bann salèr é lo bann sharj konm lo bann préstasyon sa sé l’arzan piblik k’i pèye sa. Mé sé lo diréktèr ki désid pou l’anbosh épi mèm lo salèr an suivan in kod pou klass bann métyé.

Donk, mi rapèl lo zour mi di azot la, la anbosh plizyèr pèrsone .La plipar té bann ti kolon é inn dan la bann té garson in gro zozo .Donk la anbosh tout la bann pou pti salèr,mé kan l’ariv garson son papa, toutsuit la donn ali in koéfisyan pou fé tonm lo voul.Pa an kantité, mé té i tonm kant mèm in pé-asé pou gonf son pla. Ou i parl si demoun la grongné, mél o patron la anvoye fèr fout.

Pars d’apré in pé, la kapasité sé in n’afèr, mé lo bézoin sosyal sé in n’ot ,Désèrtin i doi toush in gros pèye é lé z’ot sèr z’ot sintir é zot i konpran sa sé in n’afèr k’i kol pa…Mi antan in pé kandida z’éléksyon i di i goumant ar pa lo smic, i goumant ar pa bann rotrète, bann andikapé na ka pran pasyans é zot, zot i aroz azot épi z’ot famiy. Pou zot sé sa l’égalité lé marké dsi la méri é sé sa la doviz la Répiblik. I fo z’ot i rovoi ‘ot droi !

In romark mi fé, l’arzan-la, sa la pa z’ot l’arzan sa : i pé pa fé n’inport kosa avèk sa. Dizon, sa i sort pa dann la posh Roland !

NB-Roland, zot i koné ki k’i lé ? Sé lo boug dsi la plas barashoi nana son min dann posh mé zamé li tir , zamé ou i gign ar pa kékshoz avèk li.