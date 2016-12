« Sa i sort pa dann la taye zoizo vèr ! »

Mi koné pa sizot nan in zardin sé zot. Si zot nana zot la sirman fé la romark nan, tazantan, in plant i pous é sé pa zot ké la planté. L’èr-la, zot i pans sirman sa lé par lo van, sansa sa lé par zoizo. Pars kan lo grin lé lézé lo van i sifi pou amenn ali dann out zardin é apré la natir i zoué son rol. Kan lo grin lé in pé pli gro zot i pans zoizo. Pou kosa ? Pars zoizo i manz lo grin é konm li dizèr pa li dépoz sa l’androi li lé. Astèr si ou la plant in n’afèr é ké ou lé sir ké sé ou, ou i koné la pa zoizo é si in moun i arash out plant kan la pousé ou lé riskab dira li kozman moin la mark an-o la. Sa i vé dir, ou la pran la pènn planté, ou la pri la penn done sa lo soin donk sé zisté rézon si ou lé pa kontan. Mi pans sa i pé aplik d’ot shoz ké la plantasyon vi ké sé in provèrb. Konm zot nana l’imazinasyon mi pans zot lé kapab trouv in l’égzanp. Alé ! Ni artrouv pli d’van.