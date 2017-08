« Sak i di soign kabri dann sézon imid, la pa pou ède aou rode zèrb dann la sézon sèk ! »

Sa in provèrb Haïti, mé dann tout lang épi tout péi nana kalité provèrb konmsa. Par égzanp, isi La Rényon nana in kozman i di : « Sak i done la rou, i ral pa sharète ! ». Ni konpran bien sak bann kozman konmsa i vé dir : dabor i di aou, méfyé bann konséyèr pars kan ou lé pri dan la kol, lo konsèyèr i sokour pa ou. Sa i vé dir aou, kan ou nana in désizyon pou prann, pran ali, mé kalkil bien konm i di « lo tenan é le z’aboutisan ». Mi souvien désèrtin ka, demoun la lans azot dann in n’afèr soidizan sèryé, mé boudikont té in n’afèr pouri. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.