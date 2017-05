« Sak i ézite rant dé l’égliz, i sar pa fé la priyèr »

Moin la pa in gran pratikan la rolizyon. Dizon mi sava sérémoni sansa la mès loin an loin. Mé la pa pou sa mi vant amoin, pars rozman koméla, dann nout péi, sak i vé pratiké li pratik, sak i vé pa, li pratik pa. Bon pou sa mèm ! Mé nana kalité d’kroiyan i sava l’égliz an l’égliz, shapèl an shapèl, tanpl an tanpl é mi domann amoin pou kosa. Mon kozman an-o la i aport in répons : zot i sava rod kékshoz zot i trouv pa in l’androi, ala pou kosa zot i sava in n’ot épi in n’ot ankor. Mé kosa ? L’anbyans ! La mizik ! La konpagni d’moun ! Kék shoz lé indéfinisab. Mi pans sré bon d’konète pars konmsa, pétète, i pé trouv in rosète pou rasanm demoun an bazan d’si lé z’ a-koté, an déor d’lo bi prinsipal. Alé ! Mi lèss azot fé sak zot i vé sanm sa é ni rotrouv pli d’van sipétadyé.