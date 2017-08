« Sak i frékant lo shien, i ramas lo pis »

Mon famiy la touzour di amoin : shoizi bien out frékantasyon. Sa sé in n’afèr i kont dann la vi in moun. Pou kosa pars si nan inn, in sèl, tomat gaté dann in panyé li gate lo panyé, total-kapital. Di konmsa, i diré sa sé in bon réflèksyon. Si ou i frékant in bandi, lé riskab ou vien bandi. Si out fiy i suiv in fiy bagatèl lé posib li osi li vien bagatèl son tour... Ni pé pran lo kozman konmsa. Mé ni pé galman alé in pépli loin si ni vé. Ni koné la sosyété nana bonpé kode é la plipar d’tan ni baz dsi lo kode pou di kosa lé bon, kosa lé pa bon, koman ou i doi guid aou dan la vi, koman ou i doi pa guide aou dan la vi. Mé la sosyété sé in n’afèr i shanj bonpé, li lé vivan é sak té i pé fé koup out tète momandoné, i pass pli tar konm in sinp fote, sansa konm in l’évolisyon normal : om kouraz yèr, fyèrabra domin sansa lo kontrèr. Fanm fatal yèr, fanm libéré zordi, pétète fam bagatèl domin... Mi lèss azot réfléshi la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.